Рязанцам предложили поздравить родных с праздниками, не выходя из дома

Рязанцам предложили отправить праздничную открытку к 1 мая и Дню Победы на сайте «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Для этого нужно воспользоваться специальным сервисом на сайте «Почты».

Открытки можно отправить в любой конец России. Они оформлены в формате A5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте сразу в почтовый ящик. Открытки можно заказать на сайте или купить в отделении почты.

«Ваши поздравления будут отправлены с учетом сроков доставки Почты России таким образом, чтобы попасть в почтовый ящик к нужной дате», — отметили в организации.