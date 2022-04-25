Россиян предупредили о внезапных визитах налоговых инспекторов в квартиры

Налоговые инспекторы могут приходить в квартиры по нескольким причинам. Сотрудники могут прийти, чтобы уточнить любые сведения для контроля за суммами и сроками уплаты налогов.

Зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев сообщил, что в квартиры россиян могут без предупреждения приходить налоговые инспекторы. Об этом передает РИА Новости .

Прокофьев отметил, что налоговые инспекторы могут приходить в квартиры граждан, которых заподозрили в неуплате жилищных налогов. Сотрудники могут прийти, чтобы уточнить любые сведения для контроля за суммами и сроками уплаты налогов.

Собеседник подчеркнул, что инспектор во время визита должен предъявить решение о проверке, в котором должны быть указаны фамилии и должности проверяющих, а также информация о налогах. После проверки налогоплательщику должны вручить справку

Отмечается, что инспекторы могут осмотреть помещение, проверить документы, информацию в компьютере, задать вопросы тем, кто присутствует в квартире. Данные могут потребовать от тех, кто сдает квартиру или комнату и не платит налог.

При отказе предоставлять информацию, налог могут начислить расчетным путем. Прокофьев также отметил, что против воли проживающих в помещении людей налоговики попасть внутрь не смогут. Исключение составляют случаи, когда есть судебное решение.

Кроме того, собеседник уточнил, что такие мероприятия почти всегда проходят без проверки, так как закон не обязывает налоговую уведомлять об этом жильцов.