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Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до девяти процентов
Снижение ставки должно сделать покупку жилья более доступной и стимулировать стройку в целом.

Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки с 12 до 9%. Об этом пишет портал РИА Недвижимость.

На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке, чтобы сделать покупку жилья более доступной и стимулировать стройку в целом.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2022 году банки могут выдать до двух трлн рублей для льготной ипотеки.

Напомним, постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% премьер-министр Мишустин подписал в конце марта.