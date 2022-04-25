Путин подписал указ о системе противодействия коррупции «Посейдон»
Взаимодействие системы «Посейдон» с другими информационными системами установят в течение трех месяцев.
Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает
В распоряжении говорится, что положение подписано для повышения эффективности деятельность по профилактике коррупционных и других правонарушений.
Координировать систему будет администрация президента, оператором назначили ФСО.
Взаимодействие системы «Посейдон» с другими информационными системами установят в течение трех месяцев.
Отмечается, что Минтруда будет помогать в использовании системы.