Под Рязанью столкнулись «Фольксваген» и «ВАЗ»

ДТП произошло в 17:45 на 165 километре М5 «Урал». 58-летний рязанец на Volkswagen Tiguan столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого был 35-летний житель Рыбновского района.