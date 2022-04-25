Опубликован график майских отключений горячей воды в Рязани
В графике указаны учреждения и жилые дома, их адреса, а также сроки отключения горячего водоснабжения.
Опубликован график майских отключений горячей воды в Рязани. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Предприятие опубликовало поадресный график отключения горячей воды на май. В графике указаны учреждения и жилые дома, их адреса, а также сроки отключения горячего водоснабжения.
Причина отключения — плановый ремонт, реконструкция и испытания тепловых сетей.
Полный список отключений можно посмотреть