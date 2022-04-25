Минобороны: ВС РФ и силы ДНР прекратят боевые действия у «Азовстали» для выхода гражданских

Боевые действия прекратят в 14:00 в одностороннем порядке.

ВС России и силы ДНР прекратят боевые действия у «Азовстали» для выхода гражданских. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника наццентра управления обороной России Михаила Мизинцева.

Боевые действия прекратят в 14:00 в одностороннем порядке. По словам Мизинцева, это реакция на утверждения украинской стороны о том, что на заводе находится мирное население. Для начала режима тишины желающие выйти с завода должны поднять белые флаги.

«Для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита, — добавил Мизинцев.

О намерении провести гуманитарную акцию Россия сообщила вице-премьеру Украины Ирине Верещук.

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