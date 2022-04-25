Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы

Он коснется российской нефти.

Евросоюз занимается подготовкой нового пакета санкций против Москвы. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Times .

По словам политика, речь идет о «форме нефтяного эмбарго». «Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — отметил Домбровскис.

Вице-президент комиссии подчеркнул, что делали санкций, связанных с нефтью, еще не согласованы. По его словам, он могут включить постепенный отказ от ресурса из России или ввод тарифов на экспорт выше определенного ценового предела.