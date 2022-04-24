Зеленский обсудил с Эрдоганом переговоры Украины и России

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским переговоры между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор. По информации канцелярии турецкого президента, политики обсудили последние события на Украине и процесс переговоров.

Эрдоган подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя.

Также президент Турции заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку в переговорах и готова выступить как один из гарантов безопасности Украины.