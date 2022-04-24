Возле московского кафе зарезали 23-летнего хоккеиста

В центре Москвы ночью 24 апреля возле кафе произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них достал нож, ударил второго в сердце и скрылся, однако впоследствии был задержан.

В центре Москвы ночью 24 апреля возле кафе произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них достал нож, ударил второго в сердце и скрылся, однако впоследствии был задержан. По информации РЕН ТВ , погибший — 23-летний хоккеист Роман Дидур.

По данным источника, конфликт начался в заведении, после чего двое вышли на улицу, где и произошло нападение. Молодой человек скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве — бизнесмен Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в кафе. Он сообщил Дидуру, что заведение закрыто, что стало причиной конфликта.

Сотрудница кафе, знакомая с Куюмджи, назвала его «спокойным и уравновешенным человеком».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили задержание подозреваемого в убийстве. Материалы, собранные полицейскими, переданы работникам органов следствия.