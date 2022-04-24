В Рязанской области 25 апреля ожидается до +20 градусов
В Рязанской области в понедельник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +15…+20 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +15…+20 градусов. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти, 4-9 м/с.
Напомним, ранее жителей Центральной России предупредили о снеге и заморозках в последнюю неделю апреля.