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В Рязанской области 25 апреля ожидается до +20 градусов
В Рязанской области в понедельник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +15…+20 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 25 апреля, температура воздуха ночью составит +5…+10, днем +15…+20 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.

Ветер южной четверти, 4-9 м/с.

Напомним, ранее жителей Центральной России предупредили о снеге и заморозках в последнюю неделю апреля.