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В России предложили производить каменную бумагу
В России предложили наладить производство каменной туалетной и офисной бумаги. Проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» уже летом, сообщил РИА Новости его автор, экономист Алексей Елсуков.

В России предложили наладить производство каменной туалетной и офисной бумаги. Проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» уже летом, сообщил РИА Новости его автор, экономист Алексей Елсуков.

Производство бумаги из известняка и нетоксичного полимера предлагается запустить наряду с традиционной древесной. Елсуков пояснил, что из известняка можно делать плотную упаковочную, офисную, книжную и даже туалетную бумагу. При налаженном массовом производстве цены на такую бумагу будут такие же, как на традиционную, или даже ниже.

Каменную бумагу уже производят в Японии, отметил Елсуков. В Узбекистане, где много известняка, также есть наработки. О подобных проектах сообщала Турция.

«Запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», — перечислил достоинства продукции автор проекта.

Форум «Сильные идеи для нового времени», на котором представят проект, проведет Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс летом этого года в Москве.