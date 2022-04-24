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В парке Новомичуринска мужчина напал с ножом на отдыхающих
В Чернобыльском парке Новомичуринска в субботу, 23 апреля, мужчина с ножом напал на компанию, отдыхающую в парке. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Чернобыльском парке Новомичуринска в субботу, 23 апреля, мужчина с ножом напал на компанию, отдыхающую в парке. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Инцидент произошел около 22 часов, две девушки и трое мужчин отдыхали в парке. Девушки сидели на лавочке, молодые люди стояли рядом. К одному из них подошел незнакомец, наблюдавший за компанией из другой части парка, и поздоровался.

«И вдруг, ни с того ни с сего, обхватил рукой моего мужа и приставил к его горлу нож: „Я тебя сейчас зарежу!“. Ребята стали уговаривать отпустить моего мужа и объяснить, что ему от нас надо. Тот объяснил: якобы мужчины показывали нам в телефоне что-то непристойное, а он против этого», — рассказала одна из девушек.

По словам очевидцев, один из молодых людей попытался оттолкнуть нападавшего ногой, но в ответ получил удар ножом. Затем мужчина снова приставил нож к горлу первого молодого человека.

Его смогли скрутить и уложить на асфальт, нож отняли. Скорая госпитализировала пострадавшего с непроникающим ранением в хирургическое отделение Новомичуринской межрайонной больницы. Его состояние относительно удовлетворительное.

Участники конфликта дали объяснения в полиции, пострадавшие написали заявления. Пронский ОМВД проводит проверку.