В Омске женщина вылетела с аттракциона в парке
В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает
Женщина получила травму, но находится в сознании. В парке она отдыхала с пятилетней дочерью. Отдыхающие вызвали скорую.
На месте работают сотрудники полиции и следователи. Прокуратура проводит проверку.
Ранее в парке 30-летия ВЛКСМ вышел из строя аттракцион «Орбита». Людей забрызгало машинным маслом, никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль следком и прокуратура области.