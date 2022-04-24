В Омске женщина вылетела с аттракциона в парке

В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Женщина получила травму, но находится в сознании. В парке она отдыхала с пятилетней дочерью. Отдыхающие вызвали скорую.

На месте работают сотрудники полиции и следователи. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в парке 30-летия ВЛКСМ вышел из строя аттракцион «Орбита». Людей забрызгало машинным маслом, никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль следком и прокуратура области.