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В Омске женщина вылетела с аттракциона в парке
В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В Омске женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» и упала за ограждения на асфальт в «Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Женщина получила травму, но находится в сознании. В парке она отдыхала с пятилетней дочерью. Отдыхающие вызвали скорую.

На месте работают сотрудники полиции и следователи. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в парке 30-летия ВЛКСМ вышел из строя аттракцион «Орбита». Людей забрызгало машинным маслом, никто не пострадал. Вопрос взяли на контроль следком и прокуратура области.