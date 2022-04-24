Семья из Рязани победила в выпуске кулинарного шоу на телеканале «Суббота!»

Рязанская семья победила в выпуске кулинарного реалити-шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!» и выиграла 100 тысяч рублей. Выпуск вышел в эфир в воскресенье, 24 апреля.
Никита и Дарья Гулаевы соревновались с двумя семейными парами в приготовлении национального болгарского блюда чушка бюрек — запеченного фаршированного перца. По итогам передачи они стали победителями.
На выигранные деньги супруги собираются отправиться в путешествие на Шри-Ланку. Дарья работает бухгалтером, Никита — менеджером в транспортной компании.
«Моя жена рулит» — кулинарное шоу, в котором мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» процессом и мужьями через наушник. Ведущие — актриса Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов.
По правилам женщины вслепую пробуют все блюда мужей и присуждают им баллы, не зная автора. В конце приготовленное пробует шеф-повар и также оценивает на вкус.