Россиянам напомнили о выплатах ветеранам к годовщине Победы

Участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплату в 10 тысяч рублей. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, ее слова приводит агентство «Прайм».

Участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат 10 тысяч рублей. О выплате напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, ее слова приводит агентство «Прайм».

Выплаты положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами России, а также тем, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Сорокиной, кроме выплаты в 10 тысяч рублей в этом году предусмотрены региональные доплаты.

«Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тысяч рублей», — пояснила экономист.

Она отметила, что ветераны получат средства вместе с пенсией в апреле или мае — специально обращаться в Пенсионный фонд не придется.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате. Два последних года мероприятие проводили онлайн из-за коронавирусных ограничений.