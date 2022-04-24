Эксперт спрогнозировал прекращение укрепления рубля

Рубль может прекратить укрепляться уже на следующей неделе. Об этом рассказал агентству
По словам эксперта, укрепление рубля в последнее время произошло за счет резкого роста предложения на рынке долларов и евро. Однако все может измениться уже скоро.
Зварич пояснил, что экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В понедельник она пойдет на выплату налогов, в том числе НДПИ.
Спрос на валюту на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой невысокий, это ведет к падению котировок доллара и евро к рублю.
«Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — объяснил экономист.
По его прогнозам, целью волны роста может стать 85-90 рублей за доллар.