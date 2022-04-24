Эксперт спрогнозировал прекращение укрепления рубля

Рубль может прекратить укрепляться уже на следующей неделе. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Рубль может прекратить укрепляться уже на следующей неделе. Об этом рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

По словам эксперта, укрепление рубля в последнее время произошло за счет резкого роста предложения на рынке долларов и евро. Однако все может измениться уже скоро.

Зварич пояснил, что экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В понедельник она пойдет на выплату налогов, в том числе НДПИ.

Спрос на валюту на фоне падения импорта из-за проблем с логистикой невысокий, это ведет к падению котировок доллара и евро к рублю.

«Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — объяснил экономист.

По его прогнозам, целью волны роста может стать 85-90 рублей за доллар.