Число жертв в сгоревшем оборонном НИИ в Твери выросло до 17

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до 17. При разборе завалов нашли останки еще шестерых человек.

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до 17. При разборе завалов нашли останки еще шестерых человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в воскресенье, 24 апреля.

Разбор сгоревших конструкций продолжается.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 21 апреля. Общая площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Были спасены 54 человека, 98 эвакуировали. Пострадали около 30. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Возбуждено уголовное дело.