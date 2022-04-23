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Зеленский назвал возможные основания для разрыва переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 23 апреля озвучил условия прекращения переговоров с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 23 апреля озвучил условия прекращения переговоров с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Зеленского, это случится в том случае, если в Мариуполе уничтожат украинских людей и если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».

При этом президент Украины выразил желание пойти по дипломатическому пути завершения военного конфликта.

«Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч… И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь», — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Он добавил, что самые актуальные вопросы в переговорах — гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма.