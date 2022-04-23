В Тверской области в затопленном погребе нашли тело ребенка
Тело четырехлетней девочки обнаружили в городе Красный Холм Тверской области. Ребенка нашли в подвале хозпостройки, там была вода, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Тело четырехлетней девочки обнаружили в городе Красный Холм Тверской области. Ребенка нашли в подвале хозпостройки, там была вода, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели.
Телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.