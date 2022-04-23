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В Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух девушек
Пьяный сотрудник райотдела МВД в Томской области в ночь на субботу, 23 апреля, сбил двух 16-летних девушек в селе Мельниково. Пострадавшие погибли, сообщает УМВД по Томской области.

Пьяный сотрудник райотдела МВД в Томской области в ночь на субботу, 23 апреля, сбил двух 16-летних девушек в селе Мельниково. Пострадавшие погибли, сообщает УМВД по Томской области.

По данным полиции, в субботу около 4:30 поступило сообщение, что в селе Мельниково на обочине дороги нашли тела двух девушек, предположительно погибших после ДТП. По предварительной информации, их сбил водитель ВАЗ и покинул место аварии.

Полицейские задержали мужчину 1998 года рождения. Установлено, что он — сотрудник ОМВД по Шегарскому району и автомобилем управлял в свободное от службы время. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Подозреваемый отстранен от несения службы.

Назначена служебная проверка, по результатам которой мужчину уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его ждет наказание по закону.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.