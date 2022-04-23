В Рязанской области 24 апреля потеплеет до +18 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 24 апреля, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 24 апреля, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
Напомним, ранее на Пасху научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал переменную облачность и небольшие дожди.