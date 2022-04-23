В Рязани заменили плакат с изображением американского солдата
В центре Рязани заменили плакат, на котором жители заметили изображение американского солдата. Об этом в соцсетях написала первый зампред правительства области Анна Рослякова.
В центре Рязани заменили плакат, на котором жители заметили изображение американского солдата. Об этом в соцсетях написала первый зампред правительства области Анна Рослякова.
Сейчас на плакате изображены российские десантники.
«Нельзя русских отменить. Спасибо внимательным рязанцам, указавшим на ошибку. Авторы исправились. Героическая бабушка и русские воины. Преемственность поколений. Теперь все правильно», — сообщается в посте.
Напомним, на площади Победы установили экран с хэштегом #мывместе и бабушкой из украинского села с красным знаменем. На плакате рязанцы заметили парашютиста, в котором узнали американского военного.