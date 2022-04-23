В Рязани выставили на продажу пятитысячную купюру за 7 миллионов рублей

В Рязани продают пятитысячную купюру за 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей. Цифры совпадают с серией банкноты. Объявление опубликовано на сайте Avito.

В Рязани продают пятитысячную купюру за 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей. Цифры совпадают с серией банкноты. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Купюра в идеальном состоянии. Не была в обороте. Только из-под печатного станка. Подойдет в подарок понимающим людям. Идеальный подарок для Ольги или Олега», — написал продавец.