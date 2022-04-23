В Рязани водитель мусоровоза пытался наехать на мужчину

В рязанском СНТ «Нефтяник» произошел конфликт между представителем Трубного завода, которому принадлежит один из участков товарищества, и руководителем свалки. Видео опубликовано в соцсетях.

В рязанском СНТ «Нефтяник» произошел конфликт между представителем Трубного завода, которому принадлежит один из участков товарищества, и руководителем свалки. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам автора поста, инцидент произошел 22 апреля. Жители СНТ попытались выяснить, кому принадлежит несанкционированная мусорная свалка, на которую ежедневно привозят отходы разного класса и сжигают.

В выяснении обстоятельств участвовал канал «Россия 1», представитель Трубного завода, руководитель свалки и жители СНТ. На место люди вызвали полицию. Мужчина в кепке и спортивной одежде (предположительно, руководитель организации) сел за руль КАМАЗа и попытался скрыться. Представитель завода останавливает водителя и загораживает проезд машине, едва не попав под колеса грузовика.