В Рязани на Московском шоссе легковушка после ДТП вылетела на тротуар
В Рязани в субботу, 23 апреля, на Московском шоссе произошла авария. Видео с места ДТП опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».
В Рязани в субботу, 23 апреля, на Московском шоссе произошла авария. Видео с места ДТП опубликовали в группе
По данным очевидцев, авария случилась около 20:00 между Центральным автовокзалом и Домом книги. На кадрах видно, что легковушка оказалась на тротуаре. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Выясняется официальная информация.