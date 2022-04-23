В новосибирской школе обнаружили тело восьмиклассницы

В гимназии № 6 «Горностай» новосибирского Академгородка нашли тело восьмиклассницы. Подробности смерти девочки не разглашаются.

В гимназии № 6 «Горностай» новосибирского Академгородка нашли тело восьмиклассницы. Подробности смерти девочки не разглашаются, сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала правительства Новосибирской области, в момент обнаружения тела дети уже покинули здание учебного заведения. Обстоятельства смерти ребенка устанавливает комиссия по делам несовершеннолетних.

В школе пройдут проверки. Ученикам и учителям об инциденте рассказывать не рекомендовали.

«Нам запретили об этом рассказывать. Вчера учителей по этому поводу собирали в актовом зале. О чем они говорили — мы не знаем», — рассказал один из подростков.