В Курской области произошел минометный обстрел со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 23 апреля, сообщил о минометном обстреле погранпункта в Глушковском районе со стороны Украины. По его словам, из-за обстрела начался пожар в помещениях Россельхознадзора.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 23 апреля, сообщил о минометном обстреле погранпункта в Глушковском районе со стороны Украины. По его словам, из-за обстрела начался пожар в помещениях Россельхознадзора.

«Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал в Telegram-канале Роман Старовойт.

Напомним, курские власти с начала спецоперации на Украине уже неоднократно сообщали об обстрелах пограничных пунктов.