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В Барвихе загорелся дом губернатора Подмосковья
В Московской области в доме Андрея Воробьева произошел пожар. Задымление произошло на чердаке. Видео с места опубликовал РЕН ТВ.

В Московской области в доме Андрея Воробьева 23 апреля произошел пожар. Задымление произошло на чердаке. Видео с места опубликовал РЕН ТВ.

Плотное задымление наблюдалось на крыше двухэтажного здания на участке Воробьева. Огонь распространился на площади 70 кв. м. Возгорание произошло на чердаке технического помещения.

Пожарные ликвидировали огонь, никто не пострадал.