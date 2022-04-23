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Страны Евросоюза допустили оплату российского газа в рублях
Еврокомиссия разослала государствам-членам Евросоюза документ, в котором речь идет о возможности оплаты российского газа рублями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еврокомиссия разослала государствам-членам Евросоюза документ, в котором речь идет о возможности оплаты российского газа рублями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из документа следует, что газовые компании могут согласиться со схемой оплаты, которую ранее предложила Россия, однако «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не ясна. Страны Евросоюза не придерживаются единой позиции по этому вопросу.

Напомним, 1 апреля вступил в силу указ, подписанный президентом Владимиром Путиным. Расчеты за поставки российского газа в «недружественные страны» переводятся на рубли. В Еврокомиссии это признали нарушением наложенных санкций.