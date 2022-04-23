Рязанцев просят помочь в поиске пропавшего жителя Москвы

39-летний москвич 25 марта вышел гулять с собакой и не вернулся. Мужчину разыскивают в том числе в Рязани или Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

39-летний москвич 25 марта вышел гулять с собакой и не вернулся. Мужчину разыскивают в том числе в Рязани или Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Исаев Денис Валерьевич 1982 года рождения вышел на прогулку с собакой светло-рыжего окраса. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.