Рязанцев просят помочь в поиске пропавшего жителя Москвы
39-летний москвич 25 марта вышел гулять с собакой и не вернулся. Мужчину разыскивают в том числе в Рязани или Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
39-летний москвич 25 марта вышел гулять с собакой и не вернулся. Мужчину разыскивают в том числе в Рязани или Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Исаев Денис Валерьевич 1982 года рождения вышел на прогулку с собакой светло-рыжего окраса. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.
Информацию о мужчине просят сообщать по телефонам