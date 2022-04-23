Россиянам рассказали, как застраховать сбережения от дефолта

Рекомендациями поделился в беседе с агентством «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Жителям России дали совет, как уберечь свои сбережения от дефолта. Рекомендациями поделился в беседе с агентством «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По словам экономиста, прямой страховки от дефолта государства нет, а страховые продукты, которые продаются на бирже, подразумевают только диверсификацию портфеля. В последнее время такие страховки выросли в цене в два раза, но диверсифицировать вложения можно самостоятельно.

Коган считает, что самый удобный способ спасти деньги от любой нестабильности — «разложить по разным корзинам». В том числе это касается валюты.

«Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — отметил экономист.

При этом, по его словам, ситуация с Россией «чуть отличается» — если дефолт объявят, он будет в большей степени рукотворным, так как у государства достаточно денег для погашения всех внешних долгов.

«В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора. Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом», — подытожил Коган.

Докупать валюту, несмотря на то, что ее сейчас трудно вывести в наличные, экономист назвал хорошим средством от обесценивания сбережений.