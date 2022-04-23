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Центробанк собирается установить срок возврата похищенных мошенниками денег
Российские банки могут обязать в течение месяца возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Над поправками в федеральный закон «О национальной платежной системе» работает Центробанк, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

Российские банки могут обязать в течение месяца возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Над поправками в федеральный закон «О национальной платежной системе» работает Центробанк, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

Ожидается, что меры помогут эффективнее защищать интересы клиентов, пострадавших от злоумышленников.

По информации регулятора, в действующем законе не прописаны сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам украденные средства.

Предлагаемые меры помогут в тех случаях, когда перевод средств произошел без уведомления от банка владельцу карты или счета либо без согласия человека. Потребовать возмещения денег можно будет в случае, если карта пропала или ее похитили, но лишь когда клиент уведомил об этом банк. В иных случаях банк вправе не возвращать средства.