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Жених погибшей в аварии на Ряжском шоссе беременной девушки ищет очевидцев
Смертельная авария произошла на Ряжском шоссе 17 апреля, примерно в 17:10. Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polо. 36-летняя водитель Volkswagen погибла.

Жених погибшей в аварии на Ряжском шоссе беременной девушки ищет очевидцев. Об этом пишет газета «Рязанские новости».

В редакцию «Рязанских новостей» обратился жених погибшей Денис. Мужчина рассказал, что переехал в Рязань год назад, в городе у него очень мало знакомых, а в соцсетях он не зарегистрирован.

«Это была моя невеста Танечка. Была назначена свадьба на 20 мая. Ребенок — девочка должен был родиться в июне. 17 апреля где-то в 17:10 произошла авария. Может кто-то видел момент аварии, есть записи регистраторов», — написал мужчина.

Напомним, смертельная авария произошла на Ряжском шоссе 17 апреля, примерно в 17:10. Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polо. 36-летняя водитель Volkswagen погибла.

Рязанская полиция начала поиск очевидцев. Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Фото «Рязанские новости»