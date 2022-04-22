Заокская школа перешла на дистанционное обучение из-за паводка

На дистанционное обучение из-за подъема воды в Оке перевели 124 ребенка.

Заокская школа перешла на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный минобр.

На дистанционное обучение из-за подъема воды в Оке перевели 124 ребенка.

Рязанский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщил, что за сутки вода в Оке поднялась на 15 сантиметров и составила 499 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста города.

Ранее сообщалось, что для перевозки жителей Заокского выделили плавающий транспортер.