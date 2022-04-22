Япония обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией

Споры из-за принадлежности Курильских островов возникли после Второй Мировой войны.

Впервые с 2003 года Япония назвала южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Обозначение появилось в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год, передает РИА Новости.

Также в Синей книге впервые с 2011 года говорится, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Доклад представили на заседании правительства в пятницу, 22 апреля.

Отметим, споры из-за принадлежности Курильских островов возникли после Второй Мировой войны. Острова тогда вошли в состав СССР, но Япония оспаривает суверенитет над некоторыми из них.