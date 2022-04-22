Владелец Zewa уйдет с российского рынка

Уточняется, что активы компании Essity в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (примерно 149 миллионов долларов).

Шведская компания Essity, занимающаяся производством средств личной гигиены, уйдет с российского рынка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отчет фирмы.

В документе указано, что активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (примерно 149 миллионов долларов). «Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка», — отметили в Essity.

В компании уточнили, что чистый объем продаж в России в 2021 году составил порядка 2,8 миллиарда шведских крон (298 миллионов долларов). Это эквивалентно 2% от общего объема консолидированных чистых продаж.

Компания Essity производит товары личной гигиены. Она выпускает их под брендами Lotus, Zewa, Libresse, Libero, TENA, Tork и другими.