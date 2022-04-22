В Рязанском районе спасатели помогли травмированной женщине

Информация о произошедшем поступила МЧС в четверг, 21 апреля.

В Рязанском районе спасатели помогли травмированной женщине. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС .

Информация о том, что в Заокском женщина получила травмы, поступила спасателям в четверг, 21 апреля, в 18:00. Как отметил начальник отделения информации и связи с общественностью регионального управления МЧС Дмитрий Гавриков, первую помощь пострадавшей оказала дежурный фельдшер.

Для эвакуации женщины направили судно на воздушной подушке «Хивус-10» с медиками. Из Заокского ее перевезли до Шумаши. Там ее ждала карета скорой помощи.