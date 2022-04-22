В Рязанском районе остановили пьяного водителя «ВАЗ»

Инцидент произошел на 208 километре трассы М-5 «Урал».

В Рязанском районе остановили пьяного водителя «ВАЗ». Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на 208 километре трассы М-5 «Урал». Полицейские попросили остановиться водителя «ВАЗ». При общении с мужчиной сотрудники ДПС обратили на признаки запах алкоголя из его рта.

Водителю предложили пройти освидетельствование. По его результатам у мужчины обнаружили 0,529 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления машиной. На него составили административный протокол.