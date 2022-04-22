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В Рязанской области осудят мужчину, изнасиловавшего девушку 18 лет назад
Обвиняемого задержали 15 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге. Мужчину заключили под стражу.

В Рязанской области завершили расследование в отношении 45-летнего уроженца Москвы, изнасиловавшего девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в апреле 2004 года. Вечером один из обвиняемых со своим приятелем приехали в один из населенных пунктов Рязанской области, где встретились со знакомыми девушками. Одна из них была несовершеннолетней. Мужчины пригласили девушек покататься на автомобиле. Компания молодых людей отправилась в соседнюю деревню. Обвиняемый выпил и девушки отказались ехать с ним обратно, они пошли пешком.

По пути обвиняемый догнал их и уговорил сесть к нему в машину, пообещав, что довезет их «в целости и невредимости». Он не выполнил обещания, свернул с дороги, привез в безлюдную местность, где попытался совершить «действия сексуального характера» в отношении малолетней и применил к ней физическую силу, ударив головой об капот автомобиля. За девочку вступилась 19-летняя подруга. Она ударила преступника по голове туфлей. Обвиняемый схватил топор и угрожал убить девушек. В это время несовершеннолетняя девочка убежала и скрылась в зарослях.

Мужчина не нашел убежавшую и посадил другую девушку в машину, чтобы изнасиловать. Он связал ей руки и угрожая топором, совершил задуманное. Потерпевшей удалось освободить руку. Она сопротивлялась и ударила злоумышленника отверткой. После этого мужчина разозлился и не менее пяти раз ударил девушку обухом топора по голове. Пострадавшая потеряла сознание. Обвиняемый посчитал, что девушка мертва и скрылся. Его объявили в розыск.

Мужчина выехал за пределы Рязанской области и использовал различные уловки, чтобы скрыться от правоохранителей в разных регионах страны.

Обвиняемого задержали 15 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге. Мужчину заключили под стражу. Он оказал противодействие следствие и пытался оспорить доказательства. Несмотря на это, прокурор признал доказательства достаточными для обвинительного заключения.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы.