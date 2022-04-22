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В Рязани заключили под стражу подозреваемую в мошенничестве с медоборудованием
Отмечается, что женщину обвиняют в хищении 40 миллионов 390 тысяч рублей, принадлежащих Рязанской области.

В Рязани заключили под стражу Людмилу Кондратьеву. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

По данным «МедиаРязани», уголовное дело связано с мошенничеством при заключении контрактов на поставку оборудования в медучреждения Рязанской области.

Отмечается, что Людмила Кондратьева является директором ООО «Фарм Плюс». Как сообщили в пресс-службе суда, подозреваемую по части 4 статьи 159 УК РФ отправили под стражу до 17 июня. Отмечается, что женщину обвиняют в хищении 40 миллионов 390 тысяч рублей, принадлежащих Рязанской области.

По неофициальным данным, в конце октября 2021 года в региональном минздраве проводились следственные действия.