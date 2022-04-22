В Рязани задержали мужчину, разыскиваемого за побои

Патрульные обратили внимание на него во дворе дома на улице Ломоносова.

В Рязани полицейские задержали находившегося в розыске мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

На улице Ломоносова патрульные обратили внимание на мужчину. Он во дворе дома пил алкоголь. Полицейские решили доставить его в отдел полиции и составить на него административный протокол. Во время проверки личности мужчины в базе выяснилось, что тот находится в федеральном розыске.

Оказалось, что ранее рязанские полицейские завели на 26-летнего мужчину и направили в суд уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). Из-за того, что он уклонялся от судебного процесса, его объявили в розыск с мерой пресечения в виде ареста. В итоге мужчину водворили в следственный изолятор.