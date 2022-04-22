В Рязани в Московском районе увеличат парковую зону

Управление по благоустройству города планирует перевести территорию, в 7,7 гектара между улицей Октябрьской и проездом Шабулина из общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений, зоны озеленения специального назначения в зону городских парков, скверов и бульваров.

В Рязани в Московском районе увеличат парковую зону. Об этом сообщили на публичных слушаниях в четверг, 21 апреля.

Управление по благоустройству города планирует перевести территорию, в 7,7 гектара между улицей Октябрьской и проездом Шабулина из общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений, зоны озеленения специального назначения в зону городских парков, скверов и бульваров.

По словам докладчика, представляющего управление, это позволит не только увеличить зону рекреационного назначения в городе, но и в дальнейшем при наличии финансирования благоустроить территорию для комфортной жизни людей.