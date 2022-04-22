В Рязани простились с десантником Илдаром Шакировым, погибшим на Донбассе

Соболезнования семье солдата выразил губернатор Николай Любимов.

В Рязани простились с десантником Илдаром Шакировым. Он погиб во время спецоперации на Донбассе.

Гвардии сержант командовал отделением разведроты 247 гвардейского десантно-штурмового полка.

Траурные мероприятия прошли в пятницу, 22 апреля. На них соблюдались воинские почести. В прощании участвовали представители городских и региональных властей, командования ВДВ, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, а также ветераны, родные и близкие гвардии сержанта.

Соболезнования семье солдата выразил губернатор Николай Любимов.