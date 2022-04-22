В Рязани осудили мужчину, устроившего пожар на складе

По версии суда, из-за этого погиб рабочий.

В Рязани осудили мужчину, устроившего пожар на складе. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда .

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Внутри складского помещения мужчина решил сделать отбойник из металлических балок и закрепить его на полу. Для этого он привлек рабочего по складу, в этот момент занимавшегося делами на электропогрузчике.

Подсудимый начал электросварочные работы. В этот момент случилось возгорание. Увидев его, мужчина первым ушел из склада. После этого из помещения решил выйти потерпевший, однако он не успел из-за быстрого распространения огня. В итоге, мужчину госпитализировали с обширными термическими ожогами. В больнице он умер.

В результате пожара уничтожено имущество на 172 225 290 рублей 15 копеек.

В заседании мужчина признал вину не в полном объеме. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества в крупном размере. Его признали виновным.

Приговор не вступил в законную силу.