В МВФ прокомментировали вероятность дефолта в России

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер сообщил, заявил что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер прокомментировал вероятность дефолта в России сообщил. Об этом передает РИА Новости .

Каммер сообщил, заявил что суверенный долг России не является большим в глобальном масштабе. Однако он заявил, что на развитие экономики страны может повлиять ограниченность доступа к мировому рынку.

«Это может оказать существенное влияние на российскую экономику», — сказал Каммер.