В Москве рязанца задержали за долги по алиментам

Житель Ермишинского района с января 2020 года не платил алименты своей дочери 2013 года рождения и накопил долг более 138 тысяч рублей.

В Москве рязанца задержали за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Житель Ермишинского района с января 2020 года не платил алименты своей дочери 2013 года рождения. Позже он уехал в столицу.

В декабре 2021 года судебный пристав вынес постановление на ограничение использования транспортных средств. В апреле 2022 года на мужчину остановили на посту ДПС в Москве и составили административный протокол по статье 17.17 КоАП РФ («Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом»).

После этого рязанец оперативно оплатил всю задолженность в размере 138 819 рублей.