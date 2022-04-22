В Липецке мусоровоз насмерть сбил школьника
38-летний водитель мусоровоза «МАЗ» наехал на 10-летнего ребенка. От полученных травм школьник умер на месте.
В Липецке мусоровоз насмерть сбил школьника. Об этом пишет портал
Авария произошла в четверг, 21 апреля, на улице Гагарина. 38-летний водитель мусоровоза «МАЗ» наехал на 10-летнего ребенка. От полученных травм школьник умер на месте.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что оперативно-следственная группа проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Фото Gorod48.ru