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В Липецке мусоровоз насмерть сбил школьника
38-летний водитель мусоровоза «МАЗ» наехал на 10-летнего ребенка. От полученных травм школьник умер на месте.

В Липецке мусоровоз насмерть сбил школьника. Об этом пишет портал Gorod48.ru

Авария произошла в четверг, 21 апреля, на улице Гагарина. 38-летний водитель мусоровоза «МАЗ» наехал на 10-летнего ребенка. От полученных травм школьник умер на месте.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что оперативно-следственная группа проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото Gorod48.ru