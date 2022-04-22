В Кремле назвали южные Курилы «неотъемлемой территорией России»

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Японию «недружественной страной».

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова японской стороны о «незаконной оккупации» южных Курильских островов. Об этом сообщили « Известия ».

По словам пресс-секретаря президента, четыре острова являются «неотъемлемой» частью России. «Сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору действий против РФ, говорить о продолжении переговорного процесса весьма трудно», — заявил Песков.

В пятницу, 22 апреля, Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Формулировка упомянута в «Синей книге по дипломатии». В документе указаны основные вехи по деятельности страны во внешней политике.