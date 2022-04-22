В Госдуме предложили ограничить работу супермаркетов по воскресеньям

Ограничение предложили для поддержки малого бизнеса и развития фермерских рынков.

В Госдуме предложили ограничить работу супермаркетов по воскресеньям. Об этом пишет RT .

Ограничения предложили для поддержки малого бизнеса и развития фермерских рынков. Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам Матвейчева, работа продуктовых ярмарок сводится либо к продаже «экологической еды», либо носит ограниченный характер.

Депутат отметил, что ограничения времени работы гипермаркетов могло бы поспособствовать открытию магазинов шаговой доступности и развитию подсобных фермерских хозяйств.